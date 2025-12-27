¡½¡½LUA¤¬¹ð¤²¤ë¡¢1·î¤Î1¥«·î´Ö¤ÎÎø°¦±¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø¤Î±¿Ì¿¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡ú1·î¤ÎÀ±¤ÎÆ°¤­¡ú²´µíºÂ¤Ë¤¤¤¿·î¤¬ÁÐ»ÒºÂ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤Ï¤¸¤Þ¤ë¿·Ç¯¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡£2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿µ­Ç°¤Ë¡¢Îø°¦¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¼«Ê¬¤«¤éÍ¶¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ï»×¤¤¤­¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Í¶¤¦¤Û¤¦¤Î¿Í¤Ï¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â­¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤È¤ÎÎø¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·