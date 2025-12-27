「全国高校ラグビー・１回戦、常翔学園４１−２９茗渓学園」（２７日、花園ラグビー場）常翔学園（大阪第２）が茗渓学園（茨城）に競り勝ち２回戦に進出した。終盤に２２−３４と迫られたが、相手の反則でペナルティートライを得て振り切った。このカードはくしくも、１９８８年度の決勝戦と同じ顔合わせ。常翔学園は当時、大工大高の校名で出場し、８９年１月７日の決勝戦で戦う予定だった。しかし同日、昭和天皇崩御に伴い大