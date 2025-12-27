¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¡Ê£²£¸¡Ë¤ÈÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎµÕÅ¾ÃË»Ò¡×¤Î´ë²è¤Ç¡¢Æó¿Í¤À¤±¤Ç¿©»ö¤ò¤·¡¢ËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£·ëÀ®¤Ï¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¡¼¥ë¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¶¶¤Ï¡Ö¡ÊÇ¯ÎðÅª¤Ë¡Ë¤³¤ì¤¬Â¿Ê¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¤Ã¤Æ»°¿Í¤Ç¸À¤¦¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¡×¤ÈÅö»þ£²£±ºÐ¤À¤Ã¤¿Âç¶¶¡¢À¾