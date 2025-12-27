¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Á°WBA¡õWBCÅý°ìÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê33¡áBMB¡¢25¾¡16KO2ÇÔ¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Öº£Æü¤Î»î¹çÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊýÂô»³µï¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£»ûÃÏ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ç3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¤¡¢IBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê36¡á¥á¥­¥·¥³¡¢23¾¡13KO6ÇÔ2Ê¬¤±1Ìµ¸ú»î¹ç¡Ë¤ËÄ©ÀïÍ½Äê¤À¤Ã