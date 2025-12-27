仕事中や作業の合間、気づけば何か口に入れてしまう“間食”。我慢しようとすればするほどストレスになり、結局あとで食べすぎてしまう…そんな経験は少なくない。間食そのものが悪いのではなく、問題は「選び方」。どうせ食べるなら、罪悪感が残りにくく、満足感が続くものを選ぶほうが賢い。ここでは、間食と無理なく付き合うための考え方と、日常に取り入れやすいアイテムを紹介する。【写真】「空腹をごまかさない間食」たん