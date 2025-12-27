Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÖÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¡×¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£ÊÄ´Û¤·¡¢¥Ó¥ë¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¸°¤òÊÖµÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÛÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤Ä¤¤¤ËÊÄ´Û¡Ö¼¯ÌÄ´Û¡ÄÌÜ¹õ¤Ç¤Î45Ç¯¤Î¥É¥é¥ÞÁ´¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¸ø¼°X¤Ç¡¢¡Ö¼¯ÌÄ´Û¡ÄÌÜ¹õ¤Ç¤Î45Ç¯¤Î¥É¥é¥ÞÁ´¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤ËÀ³¤àËâÊªÃ£¤â°ú¤­¾å¤²¤ë¤¾¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤¬¤é¤ó¤É¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢ÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿