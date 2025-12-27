星野リゾートは全国に、温泉旅館ブランド「界」を展開している。年末年始に向け、温かい温泉で今年の疲れをすっきりと洗い流し、その土地ならではの「福」をチャージする『開運旅』を提案している。国宝「霧島神宮」で特別祈願する宿泊プラン「界 霧島」(鹿児島県霧島市)では2026年1月22日より、創建約1500年の国宝・霧島神宮での特別祈願を含む宿泊プラン「霧島開運旅2026」を開始する。神宮での祈願やご祭神ゆかりの「九面」の特