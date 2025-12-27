【モデルプレス＝2025/12/27】エンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、「冬に観たい韓国ドラマといえば？」というテーマで読者アンケートを実施。トップ10を発表する。【写真】「冬に観たい韓国ドラマ」トップ10◆「冬に観たい韓国ドラマ」トップ101位：「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」（2016年）2位：「星から来たあなた」（2013年）3位：「冬のソナタ」（2002年）4位：「私の夫と結婚して」（2024年