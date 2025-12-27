明日28日にかけても、北日本の日本海側や北陸を中心に雪が降り、積雪や吹雪による道路への影響が大きい見込みです。関東から九州北部でも山沿いを中心に影響の可能性があります。帰省などのため車で遠くへ行かれる方の多い時期ですが、道路情報をしっかり確認して、無理のない計画でお出かけください。明日28日にかけて北海道・東北・北陸は道路への影響「大」このあと明日28日にかけて、気圧の谷が北日本付近を通過する見込みです