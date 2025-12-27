◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２７日、中山競馬場今年の皐月賞馬ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は１５時３１分に決戦の地へ降り立った。今年の５走は全て関東圏の競馬で、輸送は一切苦にしていない。嘉堂助手は「レースに気づく感じなのか、昔より馬運車で飼い葉を食べなくなりました。体重は前回と同じくらいで出られると思います」