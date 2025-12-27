◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山・芝２０００メートル、良）１７年にＧ１に昇格した２歳戦は牡馬１６頭立てで争われ、２番人気で北村友一騎手騎乗のジャスティンビスタ（栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は、後方から末脚を伸ばしたが、８着までだった。新馬、京都２歳Ｓに続く無傷３連勝でのＧ１初制覇を狙ったが、初黒星となった。北村友騎手は昨年のクロワデュノールに続く連覇、吉岡調教師は朝