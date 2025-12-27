¡þÂè42²ó¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯12·î27ÆüÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡Ë»©·î¾Þ¤ÈÆ±ÉñÂæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë2ºÐG1¡Ö¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡×¤¬27Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ð¥É¥ê¥Ê¡¼¥È¤Ï5Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ï1Àï1¾¡¤ÇÃ±¾¡7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤¬À©¤·G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¢3Ãå¤Ï9ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ë¤Ï7Ãå¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¥¹¥¿¤Ï8Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£µ³¾è¤·¤¿ºä°æ