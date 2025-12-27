第42回ホープフルステークス（27日・中山11R2000メートル芝16頭、G1）7番人気のロブチェン（松山弘平騎乗）が2分1秒0で優勝した。デビュー戦に続く2戦2勝で重賞初制覇を成し遂げ、1着賞金7千万円を獲得した。松山騎手、杉山晴紀調教師ともにこのレース初勝利。中団のインをロスなく運んだロブチェンは最後の直線、残り200メートル付近で外へ進路を切り替え、鋭い切れ味で4番人気のフォルテアンジェロを3/4馬身引き離してフィニ