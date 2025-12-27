ÃËÀ­3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥¯¥é¥á¥ó¡×¤ÎMC¡¢DEppa¡Ê43¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯10·îº¢¤«¤é¤Î¤É¤ÎÉÔÄ´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢º£·î23Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¤¬¤ó¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÂÍý¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢°­À­¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£DEppa¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö10·î¤Î¸åÈ¾¤«¤é¹¢¤ÎÉÔÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤Ë¿Ç¤ÆÄº¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¤Í