¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¤«¤é26Ç¯1·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡¢´³»Ù¤Î"¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë"¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¿·½Õ¸ÂÄê¾Æ²Û»Ò¥®¥Õ¥È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´³»Ù¤Î¡Ö¸á¡×¤ä¶ÀÌß¤Ê¤É¡¢¿·½Õ¤é¤·¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¾Æ²Û»Òµ¢¾Ê¤Î¼êÅÚ»º¤ä¿·Ç¯¤Î°§»¢¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾Æ²Û»Ò¥®¥Õ¥È3ÉÊ¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥­¡¼¤ä¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¡¢¥°¥Ã¥ºÉÕ¤­Ê¡ÂÞ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¿·½ÕÊ¡ÂÞ¡Ê28¸ÄÆþ¡¢¥°¥Ã¥ºÉÕ¤­¡ËÊ¡ÂÞ¤Ë¤Ï