国立天文台によりますと、しぶんぎ座流星群の一般的な出現時期は12月28日から1月12日頃、極大は1月4日です。 【画像を見る】しぶんぎ座流星群を観察するにはどの方向？ 流星数が比較的多く観察されるのは、極大の前後1日程度で、際だって流星数が増加するいわゆる極大は、数時間程度です。 天文学に詳しい、山陽学園大学地域マネジメント学部の米田瑞生さんに聞きました。 ──よく見えるのは、いつでしょうか。 （山陽学園大