肥大型心筋症は、心臓を構成する筋肉が過度に厚くなる疾患です。決して珍しい疾患ではなく、日本でも比較的多く見られますが、突然死のリスクがあることはあまり知られていないかもしれません。どんな疾患なのか、ハートメディカルクリニックGeN横浜綱島の源河先生にメディカルドック編集部が詳しく聞きました。 監修医師：源河 朝広（ハートメディカルクリニックGeN横浜綱島） 東海大学医学部在籍6年次にニュ&#