前立腺がんが前立腺内にとどまっている段階では、根治を目指して手術療法が選択されることがあります。開腹手術、腹腔鏡手術、ロボット支援手術など、複数の術式が存在し、それぞれ侵襲の程度や回復期間に違いがあります。術後の経過や起こりうる合併症について理解しておくことは、治療後の生活を見据えるうえで大切です。 監修医師：新村 浩明（ときわ会 常磐病院）ときわ会常磐病院院長 いわき市医師会副会長 いわき市病院