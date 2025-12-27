山形県内は気圧の谷や寒気の影響で、27日夜のはじめ頃から28日明け方にかけて、大雪となる所がある見込みです。あす28日の午後6時までに予想される24時間降雪量は、多いところで山沿い40センチとなっています。 山形地方気象台によりますと、東北日本海側では28日にかけて気圧の谷が通過し、東北地方の上空約5500メートルには氷点下36度以下の寒気が流れ込む見込みで、県内では大雪となる所があります。 予想よりも上空の