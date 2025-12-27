【完全ワイヤレスイヤホン最前線・6】通勤や家事の合間に「周囲の音を気にせず音楽を楽しみたい」――そんな人に人気なのが、ソニーの完全ワイヤレスイヤホンです。今回は上位機の「WF-1000XM5」と、手ごろな価格の「WF-C710N」の2機種を使い比べました。価格は約2倍の差がありますが、どちらもカナル型でノイズキャンセリング（ANC）と外音取り込み機能を搭載。実際の使い心地を通して、“静けさ”と“コスパ”の違いを確かめてみ