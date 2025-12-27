巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指している岡本和真内野手の交渉期限が、米東部時間の来年1月4日午後5時（日本時間5日午前7時）に迫っている。今後の展開について、米メディア『heavy.com』が26日（同27日）、ブルージェイズ、レッドソックスの動きとともに伝えた。 ■ビシェット、ブレグマンと同グループ ワールドシリーズでドジャースと激闘を演じたブルージェイズ