安心な場所であるはずの学校で卑劣な犯罪が相次いでいる。教員による子どもの盗撮が後を絶たず、画像をグループ内で共有していた事件も発覚。被害を防ぐために、何が必要なのか―。（社会部胗原潤）■教育界を揺るがした現役教員による“盗撮”「児童や保護者のみなさまの信頼を裏切った行為です。深くお詫び申し上げます」2025年に発覚した、名古屋市の教員らによる盗撮・画像共有事件。逮捕された教員の1人が勤務する神