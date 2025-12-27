ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」（キキ&ララ）とコラボレーションした新作アイテムを、2026年2月23日（月・祝）から全国のブランド店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。先行予約は12月24日（水）から2026年1月12日（月・祝）まで受け付けている。Maison de FLEURから「リトルツインスターズ」のキキ&ララとコラボレーシ