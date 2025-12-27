ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーが、結婚を発表した同期の田村真子アナとのほっこりショットを公開した。オリコンニュースが調べた「好きな女性アナウンサーランキング２０２５」で１０位にランクインした宇賀神アナは２７日、自身のインスタグラムを更新。「まこちんご結婚おめでとう本当に嬉（うれ）しいなぁぁ〜末永くお幸せに」と記し、同ランキングで２年連続１位となった田村アナと、そろいのかぶり物をかぶったツーシ