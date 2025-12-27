大相撲の伊勢ケ浜部屋が27日、東京都墨田区の同部屋で初場所（来年1月11日初日・両国国技館）に向けた稽古を公開し、幕内義ノ富士、伯桜鵬改め伯乃富士らが熱のこもった申し合いを行った。若手有望株の2人はともに「三役昇進と優勝」を来年の目標に掲げた。24歳の義ノ富士は鋭い突き、押しなどが光り、13勝8敗だった。今年は6場所全てで勝ち越し、西前頭筆頭にまで浮上。九州場所で安青錦の優勝パレードの旗手を務め「もっと上