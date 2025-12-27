¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼1²óÀïÃÞ»ç33¡½5¾ëÅì¡Ê2025Ç¯12·î27Æü²Ö±à¡Ë5Âç²ñ¤Ö¤ê7²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎÃÞ»ç¡ÊÊ¡²¬ÂèÆó¡Ë¤¬9Âç²ñÏ¢Â³19²óÌÜ½Ð¾ì¤Î¾ëÅì¡ÊÆÁÅç¡Ë¤ò²¼¤·¡¢½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎSOÁð¾ìÁÔ»Ë¼ç¾­¡Ê3Ç¯¡Ë¤À¡£Á°È¾2Ê¬¤Ë2¿Í¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò°ú¤­¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÎÀèÀ©¥È¥é¥¤¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤­´ó¤»¤ë¤È¡¢1¥á¡¼¥È¥ë85¤ÎÂÎ¤ÈÄ¹¤¤Â­¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¹¶¼é¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾14Ê¬¤Ë¤â¼«¤éÅ¨¿ØÁ°¤ËÆÍ¿Ê¤·