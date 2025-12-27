ＮＨＫは２７日、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合など、後７・２０）の特別企画として、福山雅治とＢ’ｚ・稲葉浩志が出演することを発表した。２人はタッグを組んだ新曲「木星ｆｅａｔ．稲葉浩志」をテレビ初披露する。同曲は「映画ラストマン−ＦＩＲＳＴＬＯＶＥ−」の主題歌。福山が作曲・編曲とプロデュース、稲葉が作詞を手がけた。福山は「最強のロックボーカリスト稲葉さんと共に紅白の舞台で歌