東京都昭島市・新たな女性受刑者対象の刑務所予定地知的障害があったり、高齢でリハビリが必要だったりする女性受刑者を集中的に受け入れる新たな刑務所を、法務省が2027年4月に東京都昭島市に設けることが27日、分かった。受刑者に合わせたきめ細かい処遇を目指す拘禁刑が25年6月に導入されたのを踏まえ、刑務作業よりも福祉的なケアに注力。新設などに伴い、同じ女性用施設の栃木刑務所（栃木県栃木市）は28年に廃止する。法