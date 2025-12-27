½÷Í¥¤Î¾²Åè²Â»Ò¡Ê61¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¹¹¿·¡£2020Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿°å»Õ¤ÎÉ×¤È¤Î¥Ñ¥êÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Öº£²ó¤Î¥Ñ¥ê¤ÎÎ¹¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Ô¥¨¡¼¥ë.¥¬¥Ë¥¨¡¼¥ë¥Ñ¥êËÜÅ¹¤Ç¤Î¤ª¿©»ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥È¡¢Çò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¼«¿È¤È¡¢É×¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¢Ì£¶¦¤Ë°ìÎ®¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£