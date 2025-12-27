元AKB48の平嶋夏海（33）が27日、都内で「平嶋夏海2026年カレンダー」発売記念イベントを開いた。カレンダー発売は10年連続。154センチ、88−60−88センチのキュートなボディーを水着で披露している。「10作目と言うことで、等身大の私を撮影したような感じです。自分の経歴も20年目ということで、いつもポッチャリなんですけどちょっと絞りました」。お気に入りはオレンジ色のビキニを着た7、8月のページ。「私はあだ名がなっちゃ