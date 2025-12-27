メイベリン ニューヨークから大人気リッププランパー「リフタープランプ L」の新色002モーブフィーバーを含む全4色が、2025年12月13日（土）より全国発売されます♡唐辛子成分3配合でピリッと刺激的な塗り心地ながら、ヒアルロン酸1配合でしっかり保湿。ぷるっとしたツヤ感と血色感*2を兼ね備えた、存在感のあるボリューム唇を叶える1本です。 新色002モーブフィ