¿ÀÆàÀî¸©·ÙËÜÉô27ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿à»Ò»Ô¡¢Ìµ¿¦¾®Âô·ò°ì¤µ¤ó¡Ê95¡ËÊý¤«¤é½Ð²Ð¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤òÁ´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¿à»Ò½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Âô¤µ¤ó¤È80Âå¤ÎºÊ¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢½Ð²Ð¸å¤¤¤º¤ì¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½ð¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¸áÁ°2»þ55Ê¬¤´¤í¡¢½÷À­¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö²Ð»ö¤Ç¤¹¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤ÏJR¿à»Ò±Ø¤«¤éËÌÀ¾Ìó1.3¥­¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»ÂðÃÏ¡£