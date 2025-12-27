Âç¤ß¤½¤«¤Î¥Ê¥Þ¥Ï¥²¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢À¼¤Î½Ð¤·Êý¤ä°áÁõ¤Î¡Ö¥±¥Ç¡×¤ÎÃåÊý¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤ë¹Ö½¬²ñ¤¬£±£¹Æü¡¢½©ÅÄ¸©ÃË¼¯»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ã¼ê¤Î»Ô¿¦°÷¤ä¡¢¹Ô»ö¤ÎÊÝÂ¸¡¦ÅÁ¾µ¤òÌÜÅª¤ËÃË¼¯ÆîÃæ£±Ç¯¤ÎÀ¸ÅÌ£µ¿Í¤ò´Þ¤á·×£³£·¿Í¤¬»²²Ã¡£¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¿¿»³¤Ê¤Þ¤Ï¤²ÅÁ¾µ²ñÄ¹¤«¤é¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÆ°¤­¤ÈÀ¼¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¦¥ª¡¼¡ª°­¤¤»Ò¤Ï¤¤¤Í¤§¤¬¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢´é¤ä¼êÂ­¤òÂç¤­¤¯Æ°¤«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Ï¡Ö