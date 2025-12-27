プロ野球・オリックスの山粼颯一郎投手が自身のSNSを更新。廣岡大志選手とともに、元チームメートであるドジャース・山本由伸投手と食事会を行ったことを明かしました。山粼投手は26日夜、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。山本投手を中心に囲んだ3ショットを2枚公開しました。黒Tシャツを着用した山本投手は、おどけた表情で山粼投手の耳に手を添えたり、ピースサインを見せたりするなどリラックスし