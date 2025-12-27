1908年に横浜で創業して以来、風味豊かな「シウマイ」で多くの人に愛されている崎陽軒。【写真】ジャンボシュウマイをカットすると…読者のみなさんはあの崎陽軒のシウマイに"ジャンボサイズ"があることをご存知だろうか。今、SNS上で大きな注目を集めているのはドンさん（@don_redbell）が「数年前の誕生日に嫁さんからプレゼントされた崎陽軒のクソデカシウマイの御開帳がこちら周りの分厚い皮部分もシウマイでできてるのでめ