¡Ö·ëº§Á°¤ÎDAIGO¤«¤é¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤¬¡Ä¡×²Î¼ê¤ÎDAIGO¤¬SNS¤ÇÈäÏª¤·¤¿¼«Âð¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¼êÎÁÍý¤ËÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÁÍýÈÖÁÈ¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê¡Á¤­¤ç¤¦¤Î¸¥Î©²¿¤Ë¤¹¤ë?¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ëDAIGO¤ÏX¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¥·¥Á¥å¡¼ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªDAIGO¤âÂæ½ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¼êºî¤ê¥·¥Á¥å¡¼¤òÈäÏª¡£¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤ÇåºÎï¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ÎÉÊ³Ê¤¬Éº¤¦¥·¥Á¥å¡¼¤Ï¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤