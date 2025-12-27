¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´ÆüËÜU-12¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¡¢¸©ÂåÉ½¤ÎÂÀÍÛ¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ï·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É1²óÀï¤ÇÅìµþÂè2ÂåÉ½¤ÎFC¥È¥ê¥¢¥Íー¥íÄ®ÅÄ¤Ë1ÂÐ8¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È16¤ÇÇÔÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£