À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£²£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È´Ö¤Ç¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×£±£·£¸Ëü±ß¤Ø°ú¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÎ¾ÅÞ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄºê»á¤Ï¡Ö»ö¼Â¾å¤Î³Õ³°¶¨ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¡Ê¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡ËÍ½»»°Æ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Í½»»°Æ¤Ë¤Ï»¿À®¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³