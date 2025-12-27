Á°¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¤ÎµÈ°æÍý¿Í»á¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡¦´äËÜÊÙ»á¡Ê54¡Ë¤ÎYouTube¡Ö´äËÜÊÙ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥´¥ßÈ¢¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¡È»ö·ï¡É¤Î¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¡£3Ç¯´Ö¤Ç¡¢ºÇ¤â¡È·ãÅÜ¡É¤·¤¿»î¹ç¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀÅÜ¤Ã¤¿¥Õ¥ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÌÜÁ°¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤é¤ì