米メディア『CLUTCH POINTS』は25日（日本時間26日）、メジャー史に刻まれる「史上最高の50人」をランキング化して発表した。大谷翔平投手（ドジャース）をはじめ、現役選手は通算成績などが確定していないため、人数は少なく順位も低めとなった。イチローが22位に入り、1位にはあの“元祖”二刀流が立った。 ■「メジャーで最も安定した打者」 『CLUTCH POINTS』は、「今回選ばれた50人は、まさに最高