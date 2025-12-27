MLB¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­Åê¼ê¤Ï27Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÁ°¤Ë¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎX(µìTwitter)¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¡£¡Ö¶áÇ¯¤Ï»Ò¶¡Ã£¤â¾®¤µ¤¯¡¢Âç²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Çµ¢¹ñ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤­¤¿¤Î¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤ÎÆüËÜ¤é¤·¤¤¿©»ö¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤ÄÍÍ»Ò¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£