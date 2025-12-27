役満、さらにはダブル役満まで見える大チャンスだっただけに、そのアガリには眉がピクつくのも無理はない。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第2試合で、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）が、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）のフリテンツモを目の当たりにし、思わずびっくりする様子が見られた。【映像】ライバルのフリテンツモに眉毛をピクつかせる茅森東1局から3900点をアガり好スタートを切った