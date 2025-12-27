ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬À¯ºö¶âÍø¤ò0.75¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢12·î19Æü¡£¤À¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢È¯Â­°Ê¹ß¡¢±ß°Â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»õ»ß¤á¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬¤â¤Ã¤È¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢ÊÆ¥¤¥§¡¼¥ëÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÉÍÅÄ¹¨°ì»á¡£¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶âÍ»´ËÏÂºö¤ò¾§¤¨¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ë¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤Ê»ÑÀª¤ò¤È¤êÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡£ÉÍÅÄ»á¤Ï¡¢