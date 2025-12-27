Ｊ１神戸は２７日、今季限りでＪ１清水を退団した元日本代表ＭＦ乾貴士（３７）を完全移籍で獲得したと発表した。乾は神戸を通じて「今回の加入にあたり、僕の力が必要だと話をいただいたヴィッセル神戸の皆さまの期待と気持ちに応えるためにも、一つでも多くのタイトルをヴィッセル神戸にもたらすことが、僕の使命だと思っています」とコメントした。乾はドイツやスペインでプレーした後、２０２１年８月にＣ大阪に復帰。２