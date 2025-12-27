東京女子プロレス２７日の東京・新宿フェイス大会で、風城ハル（１７）が自身初のタッグベルト奪取へ弾みをつけた。来年１月４日の後楽園ホール大会で愛野ユキ（３１）とタッグを結成し、プリンセスタッグ王者「オーバーイーツ」こと上福ゆき（３２）、上原わかな（２９）組に挑む。２０２３年にデビューした風城は前哨戦として、同期の上原とシングルで対戦した。互いのタッグパートナーがセコンドに見守る中で、一進一退の