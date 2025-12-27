小学５、６年生の選抜チームによる軟式野球の大会「ＮＰＢジュニアトーナメントＫＯＮＡＭＩＣＵＰ２０２５」（２６〜２９日・神宮球場・横浜スタジアム）の大会２日目が２７日、神宮球場で行われ、西村健太朗監督率いるジャイアンツジュニアが四国アイランドリーグプラスジュニアに１１―０で４回コールド勝ちし、大会初勝利を飾った。ジャイアンツジュニアは２回１死二塁で平塚翔馬三塁手が左越えの２ランを放って先制