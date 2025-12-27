寺地の3階級制覇挑戦はお預けサウジアラビアの首都リヤドで27日に夜に行われる予定だった、ボクシング前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）とIBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）の一戦が前日夜に突然中止となった。米国の権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」が、ガルシア陣営のコメントを伝えた。ガルシアが公開計量後に体調を崩し、寺地の挑戦は幻に。「ザ・リング」によると