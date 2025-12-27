◇第42回ホープフルステークス（2025年12月27日中山競馬場）皐月賞と同舞台で行われる2歳G1「ホープフルS」が27日に中山競馬場で行われ、1戦1勝で単勝7番人気のロブチェンが制し、G1初制覇を飾った。2着は5番人気のフォルテアンジェロ、3着は9番人気のアスクエジンバラ。1番人気に推されたアンドゥーリルは7着、2番人気のジャスティンビスタは8着に終わった。中央と地方で通算4464勝の元ジョッキー・安藤勝己氏（65）がレ