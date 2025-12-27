「既存艦ベースでコストと工期圧縮」それ前も言ったけど…アメリカ海軍は2025年12月19日、将来の海軍艦隊を構成する重要な要素として、新たな小型戦闘艦クラス「FF(X)」を導入する計画を発表しました。【画像】え、ホントに大丈夫!? これが、新たに計画されたフリゲートです同級は、11月末に建造計画が中止されたコンステレーション級ミサイルフリゲートの代替案となる小型艦艇です。当初、コンステレーション級は、イタリ