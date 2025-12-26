異物や病原菌は、体内のいたるところから侵入してきます。そのため、免疫細胞は血液やリンパ液の流れに乗って全身をくまなく循環し、病原菌や異物などが侵入したときには即座に駆けつけ、対処します。今回は、侵入者から体内を守る免疫細胞が持っている5つの力をご紹介します。まず1つ目が「結束力」です。異なる種類の様々な細胞がチームを作り、連携して戦うためには細胞同士をつなぐものが必要になります。その役割を担うのが「